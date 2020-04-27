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Maaşında indirimi kabul etti! 'a geliyor

sol bek transferinde mutlu sona yakın. Corona virüsü salgınından dolayı 'e verilen arada transfere hız veren siyah-beyazlılar, N'Skala ile prensipte anlaştı. 'nin yanı sıra temsilcisi Anderlecht'in de istediği deneyimli sol bek, Beşiktaş'tan gelen teklife 'evet' dedi. Alanyaspor ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu, maaşında indirimi de kabul etti.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 10:11 ABONE OL
Maaşında indirimi kabul etti! Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Sol kanada transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılar, uzunca bir süre gündemine Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı almıştı. Kongolu oyuncuyu Fenerbahçe ve Anderlecht de istiyordu. Ancak ibre Beşiktaş'a döndü.

Takvim'in haberine göre; Alanyasporlu N'Sakala ise Beşiktaş'ı istiyordu fakat maaş konusunda anlaşmazlıklar yaşandı. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Beşiktaş'a gelmek için maaşında indirimi kabul etti.

Tarafların, büyük oranda anlaşmasına rağmen önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya geleceği öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan N'Sakala için bonservis ödenmeyecek.

Kongolu futbolcu N'Sakala bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 27 maça çıktı ve 1 asist yaptı. 2017 yılından beri Akdeniz ekibinde oynayan N'Sakala istikrarlı futboluyla tanınıyor.

Alanyasporlu Fabrice N'Sakala güçlü fiziğinin yanı sıra hücuma verdiği destekle dikkat çekiyor.

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Maaşında indirimi kabul etti! Beşiktaş'a geliyor
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