Maaşında indirimi kabul etti! Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Sol kanada transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılar, uzunca bir süre gündemine Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı almıştı. Kongolu oyuncuyu Fenerbahçe ve Anderlecht de istiyordu. Ancak ibre Beşiktaş'a döndü.

Takvim'in haberine göre; Alanyasporlu N'Sakala ise Beşiktaş'ı istiyordu fakat maaş konusunda anlaşmazlıklar yaşandı. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Beşiktaş'a gelmek için maaşında indirimi kabul etti.

Tarafların, büyük oranda anlaşmasına rağmen önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya geleceği öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan N'Sakala için bonservis ödenmeyecek.

Kongolu futbolcu N'Sakala bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 27 maça çıktı ve 1 asist yaptı. 2017 yılından beri Akdeniz ekibinde oynayan N'Sakala istikrarlı futboluyla tanınıyor.

Alanyasporlu Fabrice N'Sakala güçlü fiziğinin yanı sıra hücuma verdiği destekle dikkat çekiyor.

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