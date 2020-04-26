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'tan yabancı futbolculara flaş çağrı

Corona virüsü nedeniyle 'e ara verilmesinin ardından 'ın yabancı futbolcuları ülkelerine dönmüştü. Ligin 12-13-14 Haziran tarihlerinde başlama ihtimalinin belirmesiyle siyah-beyazlı yönetim harekete geçti. Beşiktaş, yurt dışında bulunan Boateng, Ljajic, Lens, Ruiz ve N’Koudou'yu Türkiye'ye çağıracak ve bu isimler 14 gün karantinada kalacak. 5 futbolcu karantina süreleri bitince takımla çalışmalara başlayacak.

Giriş Tarihi: 26.4.2020 20:33 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 20:52 ABONE OL
Beşiktaş'tan yabancı futbolculara flaş çağrı

Beşiktaş, yurt dışına çıkan futbolcularını geri çağırmaya hazırlanıyor. Liglere ara verilmesinin ardından ülkelerinin yolunu tutan siyah-beyazlı yabancı oyuncular, İstanbul'a dönüşleri sonrası 14 gün karantinada kalacak.

Beşiktaş, liglerin 12 Haziran'da açılma ihtimali üzerine yabancı futbolcularını geri çağırmaya hazırlanıyor. Corona virüs nedeniyle liglere verilen ara sonrası siyah-beyazlılarda Kevin Prince Boateng, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Victor Ruiz ve Georges-Kevin N'Koudou yurt dışına çıktı.

NTV'ye konuşan Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ, Türkiye Futbol Federasyonu'nun nihai kararını beklediklerini söylerken "Federasyon yetkilileri açılış tarihini 12 Haziran olarak belirlerse oyuncularımızı mayıs ayının başında çağıracağız. Henüz kulüplere iletilen resmi bir açılış tarihi yok. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tarih netleştiği gün oyuncularımız geri dönmesi için çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılarda yurt dışına çıkan 5 futbolcu, İstanbul'a dönüşleri sonrası belirlenen karantina merkezlerinde 14 gün geçirecekler. Oyuncular karantina sonrası takımla antrenmana başlayabilecek.

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Beşiktaş'tan yabancı futbolculara flaş çağrı
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