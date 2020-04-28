Liglere verilen arada gelecek sezonların kadrosunu kurmak için çalışan ve listesinde maliyeti düşük pek çok isim bulunan Beşiktaş için son iddia komşudan geldi. Yunan basını, bir süredir siyah-beyazlılar ile adı anılan İsviçre ekibi Basel'in sol kanat oyuncusu Kevin Bua'nın sezon sonu Beşiktaş'a gideceğini öne sürdü.

Haberlerde oyuncu ile Olympiakos'un da ilgilendiği ancak Kevin Bua'nın Yunan ekibinin şike yüzünden küme düşürülme ihtimalini göz önüne alarak Türkiye'yi seçeceği iddia edildi.

"BEŞİKTAŞ'TAN YILLIK 500 BİN EURO ALACAK"

Yerel Basler Zeitung gazetesi iddiayı bir adım öne taşıyarak, "Olympiakos, daha yüksek ücret teklif etti ama Bua, Beşiktaş alternatifi nedeniyle öneriyi reddetti" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki sol kanadın siyah-beyazlılardan alacağı paranın bilgisi de verildi. "Bua, Beşiktaş'tan yılda 600 bin euro alacak ama Türk ekibi kendisine bonuslar ve imza parasıyla birlikte yılda 1 milyon euro almasını sağlama sözü verdi" denildi. Basel ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bua, Beşiktaş'a ilk olarak menajerler tarafından önerilmişti.

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