Yeni durağı Premier Lig mi? Flaş iddia

Fransız basını, Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin babası ile görüştüğünü yazdı.

Le 10 Sport'ta yer alan ve Beinsports'un derlediği haberde Klopp'un Mbappe'nin babası Wilfried Mbappe ile yıldız oyuncunun Liverpool'a transferini konuştuğu ve görüşmede Klopp'un Liverpool'un Mbappe'ye olan ilgisini ve de Fransız oyuncu için planlarını Wilfred Mbappe'ye aktardığı ileri sürüldü.

Ayrıca Liverpool'un adı Real Madrid ile anılan Sadio Mane'nin transferinden 150 milyon Poundluk bir gelir elde etmeyi planladığı ve bu transferden gelecek bonservis bedeli ile de Paris ekibine Mbappe için 250 milyon Poundluk bir teklif yapacağı iddia edildi.

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