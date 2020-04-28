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Yeni hoca imzaya geliyor!

Teknik direktör konusunu bir türlü çözüme kavuşturamayan için, Rumen basınından flaş bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, uzun süredir temas halinde olduğu ’ya imza attıracağı yazıldı.

Giriş Tarihi: 28.4.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 09:33 ABONE OL
Yeni hoca imzaya geliyor!

Gündemindeki birçok hocayla görüşen sarı-lacivertlilerin uzun süredir temas halinde olduğu Razvan Lucescu için ülkesi Romanya'da önemli iddialar ortaya atıldı.

Arap ekibi Al Hilal'i çalıştıran 51 yaşındaki hocanın gelecek sezondan itibaren Türkiye'de görev yapabileceği ileri sürüldü. Al Hilal'den ayrılması halinde 2 milyon dolar tazminat maddesi bulunan Lucescu için sarı-lacivertlilerin bu parayı ödeyeceği kaydedildi.


Razvan Lucescu

Fotomaç'ın haberine göre Razvan Lucescu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi durumunda babası Mircea Lucescu'nun da kulüpte danışmak olarak görev yapabileceği ifade edildi. Bu arada yönetimin diğer adaylarla da teması koparmadığı belirtiliyor.

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Yeni hoca imzaya geliyor!
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