Emre'den flaş transfer hamlesi! O isimle görüştü

Sezonun tamamlanmasının ardından futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Emre Belözoğlu, gelecek yılın transferleri için çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın gündemindeki Sivaslı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la görüşen Emre, bu kez de Göztepe'nin vazgeçilmezi Alpaslan Öztürk'le temas kurdu.

Fotomaç'ın haberine göre gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre'nin yerlilerle görüşmelere devam edeceği öğrenildi.

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