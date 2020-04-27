Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yönetimden yıldız isme şok yanıt!

Yönetimden yıldız isme şok yanıt!

'de 'ın geleceği merak konusu. Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sona erecek olan milli yıldız için 'ın da devrede olduğu konuşuluyor. Fenerbahçe Yönetimi ile bu konuları görüşmek isteyen Kaldırım'ın menajeri, ret cevabı aldı.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 09:28 ABONE OL
Yönetimden yıldız isme şok yanıt!

Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın ismi bir süredir sarı-lacivertli ekibin ezeli rakibi Galatasaray ile anılıyor... Takvim'de yer alan habere göre milli futbolcunun menajerinin hem son gelişmeleri hem de yeni sözleşmeyi görüşmek için sarı-lacivertlilere talepte bulunduğu ortaya çıktı. Ancak yönetimin şok bir tutum sergileyerek, "Sezon sonunda görüşelim" yanıtını verdiği öğrenildi.

Hasan Ali'nin ilk tercihinin Fenerbahçe'de kalmak olduğu ancak bu tutum karşısında fikrini değiştirebileceği öğrenildi. Galatasaray cephesi de gelişmeleri yakından izliyor.

30 yaşındaki deneyimli sol bek, 2012 yılında Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Milli oyuncu o tarihten beri sarı-lacivertli formayı terletiyor.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer hamlesi! Fenerbahçe'den transfer bombası! Fenerbahçe'ye hoca müjdesi! 2 yıldız birden...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yönetimden yıldız isme şok yanıt!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA