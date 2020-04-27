Fenerbahçe'den beklenmedik transfer hamlesi!

Corona virüsü nedeniyle lige ara verilmesinin ardından ilk olarak teknik direktör sorununu çözmek isteyen sarı-lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe, bu doğrultuda Süper Lig'de Kayserispor forması giyen yıldız futbolcu için tüm şartları zorlayacak.
Giriş Tarihi: 27.04.2020
07:53
Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
07:53
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Son
iki sezonda yapılan yanlış transferler ve planlamalar nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, 2020- 21 öncesi işi sıkı tutuyor.
Önceki
transfer dönemlerinde gündemine gelen oyuncular için temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, özellikle Süper Lig'de forma giyen isimler üzerinde duruyor.
Başakşehir'den Edin Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan Kanarya, Kayserispor'un yıldız isminden de vazgeçmiyor.
BERNARD MENSAH İÇİN LİMİTLER ZORLANACAK
Kayserispor ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulanan 25 yaşındaki Bernard Mensah'ın transferinde limitleri zorlamayı planlayan Fenerbahçe, kısa sürede mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor.
BEŞİKTAŞ, G.SARAY VE TRABZON DA İSTİYOR
Kayserispor'un daha önce kiralık oynatıp, bu sezon öncesi Atletico Madrid'den 3.6 milyon euro bedelle bonservisini aldığı Mensah, ara transfer döneminde G.Saray, Beşiktaş ve Trabzon'un da gündemine girmişti.
İSTANBUL'A GELMEYE SICAK BAKIYOR
Fotomaç'ın haberine göre her fırsatta
Türkiye'de oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen Mensah'ın da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.
8 ASİST, 3 GOL
Bu
sezon Süper Lig'de 20 karşılaşmaya çıkan Bernard Mensah, yaptığı 8 asistle öne çıktı. Ganalı oyuncu, 3 kez de rakip fileleri havalandırdı.