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Fenerbahçe'den beklenmedik transfer hamlesi!

Corona virüsü nedeniyle lige ara verilmesinin ardından ilk olarak teknik direktör sorununu çözmek isteyen sarı-lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe, bu doğrultuda Süper Lig'de Kayserispor forması giyen yıldız futbolcu için tüm şartları zorlayacak.