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'den beklenmedik hamlesi!

Corona virüsü nedeniyle lige ara verilmesinin ardından ilk olarak teknik direktör sorununu çözmek isteyen sarı-lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe, bu doğrultuda Süper Lig'de Kayserispor forması giyen yıldız futbolcu için tüm şartları zorlayacak.

Giriş Tarihi: 27.04.2020 07:53 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 07:53
Fenerbahçe'den beklenmedik transfer hamlesi!

Son iki sezonda yapılan yanlış transferler ve planlamalar nedeniyle sıkıntı yaşayan , 2020- 21 öncesi işi sıkı tutuyor.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer hamlesi!

Önceki dönemlerinde gündemine gelen oyuncular için temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, özellikle 'de forma giyen isimler üzerinde duruyor.

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Fenerbahçe'den beklenmedik transfer hamlesi!

'den Edin Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan Kanarya, 'un yıldız isminden de vazgeçmiyor.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer hamlesi!

BERNARD MENSAH İÇİN LİMİTLER ZORLANACAK

ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulanan 25 yaşındaki 'ın transferinde limitleri zorlamayı planlayan , kısa sürede mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer hamlesi!

BEŞİKTAŞ, G.SARAY VE TRABZON DA İSTİYOR

'un daha önce kiralık oynatıp, bu sezon öncesi 'den 3.6 milyon euro bedelle bonservisini aldığı Mensah, ara döneminde G.Saray, ve 'un da gündemine girmişti.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer hamlesi!

İSTANBUL'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

Fotomaç'ın haberine göre her fırsatta 'de oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen Mensah'ın da 'a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer hamlesi!

8 ASİST, 3 GOL

Bu sezon 'de 20 karşılaşmaya çıkan , yaptığı 8 asistle öne çıktı. Ganalı oyuncu, 3 kez de rakip fileleri havalandırdı.

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