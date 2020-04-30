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Son dakika... 'dan flaş karar! Şampiyon belli oldu

Son dakika...Corona virüsü nedeniyle askıya alınan 1 ve Ligue 2, geçtiğimiz günlerde iptal edilmişti. Sezonun geri kalanının oynanmayacağının açıklanmasından sonra ligdeki sıralamanın nasıl olacağı merak ediliyordu. Fransa'nın önde gelen haber gazetelerinden biri olan L’Equipe, Ligue 1 yönetiminin ligi mevcut sıralamaya göre tescil ettiğini ve lider durumda bulunan 'nin şampiyon ilan edildiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 30.4.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 13:57 ABONE OL
Son dakika... Fransa'dan flaş karar! Şampiyon belli oldu

Çin'in Wuhan kentinde başlayarak dünyaya yayılan corona virüsü sebebiyle Fransa'da ligler askıya alınmıştı. Liglerin geleceğine dair merak edilen karar ise geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Ligeu 1 ve Ligue 2'nin devam etmeyeceği ve sezonların iptal edildiği duyurulmuştu. Ancak liglerin sıralaması ile ilglili net bir duyuru yapılmamıştı. Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe'in son dakika verdiği habere göre, Ligue 1 yönetimi, mevcut ligdeki sıralamayı geçerli sayma kararı aldı.

Haberin detaylarında, ligin mevcut puan tablosuyla tescil edilmesi kararıyla birlikte lider PSG'nin de şampiyon ilan edileceği duyuruldu.

Bu durumda Fransa'da PSG, Marsilya ve Rennes Şampiyonlar Ligi'ne, Lille, Reims ve Nice de Avrupa Ligi'ne katılacak.

Öte yandan Amiens ve Toulouse ise küme düştüler ve gelecek sezon Ligue 2'de mücadele edecekler.

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Son dakika... Fransa'dan flaş karar! Şampiyon belli oldu
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