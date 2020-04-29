UEFA'dan Fransa'nın corona virüsü kararına flaş yanıt

Fransa Başbakanı Edouard Philippe corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ülke genelindeki tüm spor müsabakalarının eylül ayına kadar iptal edildiğini duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris-Saint Germain'in başkanı Nasser Al Khelaifi karara saygı duyduklarını ancak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istediklerini dile getirmişti.

Konuyla ilgili UEFA'dan bir açıklama geldi.

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Armand Duka, ''Bence PSG ve Lyon, bu sezon kalan Şampiyonlar Ligi maçlarını oynayacak. Fransa hükümeti, Ligue 1'i durdurabilir ancak Avrupa kupalarını durduramaz.'' ifadelerini kullanarak kulüplerin Avrupa maçlarına devam edeceğini duyurdu.

PSG cephesinden Şampiyonlar Ligi açıklaması