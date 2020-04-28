PSG cephesinden Şampiyonlar Ligi açıklaması

Corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası birçok lig askıya alınmış, Hollanda ve Arjantin'de ise ligler iptal edilmişti. Son olarak Fransa Başbakanı Edouard Philippe ülkedeki tüm spor müsabakalarının eylül ayına kadar iptal edildiğini duyurmuştu.

Alınan bu kararın ardından Fransız devi Paris-Saint Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ne devam edip etmeyeceği merak konusu olurken kulüp başkanı Nasser Al Khelaifi duruma netlik kazandırdı.

Karara saygı duyduklarını dile getiren Khelaifi, "Fransız hükümetinin kararına saygı duyuyoruz. UEFA ile mutabık kalarak bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nin düzenleneceği tarih ve zamanda final turlarına katılmayı planlıyoruz." dedi.

Maçları gerekirse yurtdışında da oynayabileceklerini söyleyen PSG Başkanı, "Fransa'da maçları oynamak mümkün değilse yurt dışında maçlarımızı oynamaya hazırız" dedi.

(Fotomaç)

UEFA Şampiyonlar Ligi için flaş iddia! Türkiye'den katılacak takım...

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi planı belli oldu