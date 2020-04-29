Yusuf Yazıcı'dan Ligue 1 yorumu! Corona virüsü...

Fransa'nın en üst düzey ligi olan Ligue 1, corona virüsünden dolayı verilen aradan sonra dönmeme kararı aldı ve bir dahaki sezona kadar ertelendi. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Ligue 1'in kararı ve Lille kulübü hakkında açıklamalarda bulundu.



NTV'ye konuşan milli oyuncu, futbolun zihinsel bir oyun olduğunu ve kafalar rahat olmazsa bunun keyif vermeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Fransa Ligue 1'in iptal edilmesi benim için de sürpriz oldu. Daha iki gün önce Fransa'ya nasıl döneriz diye sportif direktörümüzle görüşmüştük. Antrenman programlarını yapmaya başlamıştık. Performans antrenmanlarında taktığımız maskeler oluyor, onunla bile antrenman yapmak çok zor oluyor. Maskeyle maç yapmanın kolay olduğunu düşünmüyorum. Bu iş fiziksel bir oyun ama büyük payı zihinsel. Zihin rahat olmazsa oynayamazsın, istediklerini yapamazsın. Çok zor bir durum. Çok futbolcu istemez, sonuçta ailesi var, ailesini, sağlığını düşünür oynayamaz. Böyle oynamak kolay değildi."



Euro2020'nin ertelenmesinin kendisi için iyi olduğunu da ifade eden Yusuf Yazıcı "Bugün sakatlıktan sonra 4. ayım oldu. Büyük ihtimalle takımla birlikte çalışmaya başlayacaktım zaten. EURO 2020'de oynamayı çok istiyordum, iptal olması benim için güzel oldu. İşime yaradı diyebilirim" şeklinde konuştu.

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