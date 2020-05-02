Fenerbahçe'nin ilk transferi Gölcüksporlu İsmail Yüksek oldu!

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arayı transfer çalışmaları yaparak değerlendiren Fenerbahçe, ilk transferini de yaptı. Emre Belözoğlu'nun özellikle istediği oyuncu, yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

İSMAİL İLE ANLAŞMA TAMAM SIRADA BARIŞ VAR

Hürriyet'te yer alan habere göre; gençleştirme operasyonu için düğmeye basan Fenerbahçe, ilk imzayı Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e attırırken, Bucasporlu Barış Sungur'la da anlaşma sağlandı.





(Gölcüksporlu İsmail Yüksek)



İsmail için Gölcükspor Başkanı Hüseyin Çardak'ın 1 milyon lira istediği ancak Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin çabaları sonucu 500 bin lira para ve iki genç oyuncunun kiralık verilmesi karşılığında protokol imzalandığı belirtildi.

Gelecek sezon sportif direktörlük görevine gelmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun çok istediği İsmail, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyiyor. Forvet arkası ve santrfor oynayabilen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon 26 maçta 8 gol attı, 6 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki diğer genç futbolcu ise TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur. İzmir kulübünün 4 ay önce profesyonel yaptığı 18 yaşındaki santrfor, bu sezon 2 maçta forma giyerken, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin genç forvetin transferi için Bucaspor'la büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve imza atılmasının an meselesi olduğu ifade edildi.

(Bucasporlu Barış Yüksek)



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