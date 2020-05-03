Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaraylı Donk o teklifi reddetti

Galatasaraylı Donk o teklifi reddetti

'da 'in gelişiyle yeniden kadroya dönen ve üst üste kazanılan iki şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Donk ile ilgili bir gerçeği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hollandalı yıldızın, ülkesinin köklü takımlarından olan Feyenoord'dan gelen teklifi reddettiği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 3.5.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 09:28 ABONE OL
Galatasaraylı Donk o teklifi reddetti

Galatasaray'ın ligin ikinci yarısında sergilediği iyi performansın gizli kahramanı olan Ryan Donk'un sarı-kırmızılı takım sevgisi tescillendi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hollandalı futbolcu ile yönetim anlaşmaya vardı.

Takvim'de yer alan habere göre kısa bir süre önce henüz anlaşma sağlanmamışken 34 yaşındaki yıldız oyuncuya Hollanda Ligi'nin güçlü ekiplerinden Feyenoord'un transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Galatasaraylı Donk'un ise bu teklifi düşünmeden reddettiği bildirildi.

Ryan Donk bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maça çıktı. 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe'nin efsane ismi Ümit Özat'tan flaş sözler: Galatasaray örnek olmalı! Galatasaray Andone yerine Zaragoza'dan Luis Suarez'i istiyor! Galatasaray'da Seri için flaş iddia! "Kalmak istemiyor"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaraylı Donk o teklifi reddetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA