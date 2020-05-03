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Andone yerine Zaragoza'dan 'i istiyor!

Galatasaray, forvete bir Kolombiyalı daha alıyor. Florin Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, bonservisi Watford'da olan ve Real Zaragoza'da oynayan Luis Suarez'i kiralamayı planlıyor.

Giriş Tarihi: 03.05.2020 07:25 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 07:26
Galatasaray Andone yerine Zaragoza'dan Luis Suarez'i istiyor!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına odaklanan 'da gündeme yeni isimler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray Andone yerine Zaragoza'dan Luis Suarez'i istiyor!

Sezon sonunda Florin Andone'nin kiralık sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı Cimbom, yeni golcü arayışlarına başladı.

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Galatasaray Andone yerine Zaragoza'dan Luis Suarez'i istiyor!

'da gündeme ise Falcao gibi Kolombiyalı Luis Suarez geldi.

Galatasaray Andone yerine Zaragoza'dan Luis Suarez'i istiyor!

Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralayacak kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.

Galatasaray Andone yerine Zaragoza'dan Luis Suarez'i istiyor!

CİMBOM'UN TERCİHİ LUIS SUAREZ

Yeni sezonda genç ağırlıklı bir kadro kurmak isteyen yönetimi, tercihini yine Kolombiyalıdan yana kullanmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Andone yerine Zaragoza'dan Luis Suarez'i istiyor!

Kiralık Florin Andone sözleşmesinin sonuna gelirken 'dan ise sürpriz bir iddia geldi. Zaragoza'da kiralık olarak forma giyen ve tapusu Watford'da bulunan Luis Javier Suarez Charris'in 'ın radarına girdiği iddia edildi.

Galatasaray Andone yerine Zaragoza'dan Luis Suarez'i istiyor!

Zaragoza Sportif Direktörü Lalo Arentegui düzenlediği tele basın toplantısında, 22 yaşındaki genç golcüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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