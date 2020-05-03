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Galeri Galatasaray Andone yerine Zaragoza'dan Luis Suarez'i istiyor!
Galatasaray, forvete bir Kolombiyalı daha alıyor. Florin Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, bonservisi Watford'da olan ve Real Zaragoza'da oynayan Luis Suarez'i kiralamayı planlıyor.
Giriş Tarihi: 03.05.2020
07:25
Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
07:26
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına odaklanan
Galatasaray'da gündeme yeni isimler gelmeye devam ediyor.
Sezon sonunda Florin
Andone'nin kiralık sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı Cimbom, yeni golcü arayışlarına başladı.
Galatasaray'da gündeme ise gibi Falcao Kolombiyalı Luis geldi. Suarez
Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralayacak kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.
TERCİHİ CİMBOM'UN LUIS SUAREZ
Yeni sezonda genç ağırlıklı bir kadro kurmak isteyen
Galatasaray yönetimi, tercihini yine yana kullanmaya hazırlanıyor. Kolombiyalıdan
Kiralık Florin
sözleşmesinin sonuna gelirken Andone İspanya'dan ise sürpriz bir iddia geldi. kiralık olarak forma giyen ve tapusu Zaragoza'da bulunan Watford'da Luis Javier Suarez Charris'in Galatasaray'ın radarına girdiği iddia edildi.
Sportif Direktörü Zaragoza Lalo düzenlediği tele basın toplantısında, 22 yaşındaki genç golcüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Arentegui