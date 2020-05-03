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Galatasaray Andone yerine Zaragoza'dan Luis Suarez'i istiyor!

Galatasaray, forvete bir Kolombiyalı daha alıyor. Florin Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, bonservisi Watford'da olan ve Real Zaragoza'da oynayan Luis Suarez'i kiralamayı planlıyor.

Giriş Tarihi: 03.05.2020 07:25 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 07:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





