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Leverkusen genç yıldızı Havertz'le kazandı! Mönchengladbach 1-3 (MAÇ )

'nın 27. hafta mücadelesinde Mönchengladbach evinde 'i konuk etti. Deplasman ekibi, genç yıldızı Kai Havertz'in müthiş performansıyla sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Leverkusen bu galibiyetle puanını 53 yaparken, Mönchengladbach ise 52 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 23.5.2020 18:46 ABONE OL
Leverkusen genç yıldızı Havertz'le kazandı! Mönchengladbach 1-3 Bayer Leverkusen MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 27. hafta mücadelesinde Mönchengladbach ile deplasmanda karşı karşıya gelen Bayer Leverkusen, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Havertz'in 7. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Leverkusen, 52. dakikada kalesinde golü gördü. Thuram'ın sayısıyla Mönchengladbach eşitliği yakalarken, Leverkusen 58'de Havertz'in penaltıdan attığı golle bir kez daha öne geçti.

Maçta son sözü ise 81. dakikada Sven Bender söyledi. Bender skoru 3-1'e getiren isim olurken golün asisti de Kerem Demirbay'dan geldi.

Bu sonuçla Leverkusen ligde 53 puanla 3. sıraya yükselirken. Mönchengladbach ise 52 puanla 4. sıraya geriledi.

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Leverkusen genç yıldızı Havertz'le kazandı! Mönchengladbach 1-3 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU)
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