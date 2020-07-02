Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması

Sarı-kırmızılıların devre arasında yarım sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru'nun Monaco'ya geri döndüğü iddia edilmişti.
Sözleşmesi bittiği için sarı-kırmızılılarla idmana çıkmayan yıldız futbolcu için görüşmelerin sürdüğü ortaya çıktı.Levent Tüzemen'den Henry Onyekuru yorumu
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren profesyonel futbolcu Henry Onyekuru, sözleşmesinin uzatılması için AS Monaco FC ile yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuç alınamamasından dolayı antrenmanlara çıkamamıştır.
AS Monaco FC'nin sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir.
Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır.
Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Galatasaray'da Henry Onyekuru şoku!