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'dan Onyekuru açıklaması

, sözleşmesi bittiği için antrenmanlara çıkmayan ile ilgili açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılılarda yapılan açıklamada, "AS Monaco ’nin sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 2.7.2020 20:52 Son Güncelleme: 2.7.2020 21:04 ABONE OL
Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması

Sarı-kırmızılıların devre arasında yarım sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru'nun Monaco'ya geri döndüğü iddia edilmişti.

Sözleşmesi bittiği için sarı-kırmızılılarla idmana çıkmayan yıldız futbolcu için görüşmelerin sürdüğü ortaya çıktı.

Levent Tüzemen'den Henry Onyekuru yorumu

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren profesyonel futbolcu Henry Onyekuru, sözleşmesinin uzatılması için AS Monaco FC ile yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuç alınamamasından dolayı antrenmanlara çıkamamıştır.

AS Monaco FC'nin sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir.

Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır.

Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray'da Henry Onyekuru şoku!

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Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması
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