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'da Henry Onyekuru şoku!

Süper lig'in 30'uncu haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada sahasında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde Cimbom'da Onyekuru şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcu, Monaco'nun izin vermemesi sebebiyle Trabzonspor ve kalan maçlarda forma giyemeyecek.

Giriş Tarihi: 2.7.2020 18:21 Son Güncelleme: 2.7.2020 18:39 ABONE OL
Galatasaray'da Henry Onyekuru şoku!

Galatasaray'da Henry Onyekuru şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların devre arasında yarım sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru'dan kötü haber geldi.

Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Fransız ekibi Monaco, Nijeryalı futbolcunun Galatasaray'ın kalan maçlarında forma giymesine izin vermedi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ligin 30'uncu haftasında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray'da 12 maçta oynadı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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Galatasaray'da Henry Onyekuru şoku!
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