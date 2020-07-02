Galatasaray'da Henry Onyekuru şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların devre arasında yarım sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru'dan kötü haber geldi.
Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Fransız ekibi Monaco, Nijeryalı futbolcunun Galatasaray'ın kalan maçlarında forma giymesine izin vermedi.
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ligin 30'uncu haftasında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray'da 12 maçta oynadı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.