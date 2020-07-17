Bu cezayı kaldırın

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından 1 yıl Avrupa'dan men edilen Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Kurulu'na (CAS) yaptığı başvuru sonrasında ilk duruşma dün Lozan'da gerçekleştirildi. Trabzonspor'u, İsviçre'deki hukuk bürosunun yanı sıra telekonferans ile toplantıya katılanTam 6.5 saat süren duruşmada ilk olarak CAS hakimi, UEFA Kulüp Disiplin Kurulu'ndan verdiği cezanın nedenlerini detaylı şekilde açıklamasını istedi. Hakim ardından bordo-mavililereTrabzonspor hukuk ekibi ise uzun uğraşlar sonucunda hazırlanan yaklaşık 30 sayfalık savunmada gerekçeleri tek tek açıkladı.son dönemdekiharcamalarında azalmaya gittiği,sponsorluklarla önemli gelirler eldeettiği ve tribün gelirlerinin de ciddişekilde arttığına vurgu yapıldı. Bunedenlerle Trabzonspor'un ekonomikolarak çok iyi bir duruma geldiği,Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanınardından ise oyunculara, menajerlereve herhangi bir kulübe borcundahi bulunmadığı belirtildi.Verilen cezanın kaldırılmasını talep eden bordo-mavililer,ve bu durumun ekonomik olarak atılan adımlara çok ciddi katkı yapacağına da vurgu yaptı.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve hukuk kurulu duruşma sonrasında oldukça umutluydu. CAS'ın kararını Şampiyonlar Ligi kura çekiminden önce açıklamayı düşündüğü ve 2 hafta içinde kararı duyuracağı bildirildi. Cezayı veren UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun da duruşmada cezanın devam etmesi yönünde savunma yaptığı bilgisine ulaşıldı.