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Bu cezayı kaldırın

'un, Avrupa'dan men cezasında duruşması yapıldı. Bordo-mavililer, 11.00'de başlayan duruşmada 30 sayfalık savunmayla aleyhindeki kozları çürüttü. Eski yönetimlerin hataları sonrasında bu dönemde ekonomik anlamda kulübün artıları sıralanıp cezanın kaldırılması talep edildi

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
Bu cezayı kaldırın
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından 1 yıl Avrupa'dan men edilen Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Kurulu'na (CAS) yaptığı başvuru sonrasında ilk duruşma dün Lozan'da gerçekleştirildi. Trabzonspor'u, İsviçre'deki hukuk bürosunun yanı sıra telekonferans ile toplantıya katılan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Hukuk Kurulu Başkanı Avukat Eda Lermi Zorer de temsil etti.

TEK TEK İTİRAZ...
Tam 6.5 saat süren duruşmada ilk olarak CAS hakimi, UEFA Kulüp Disiplin Kurulu'ndan verdiği cezanın nedenlerini detaylı şekilde açıklamasını istedi. Hakim ardından bordo-mavililere üç yıl önce imzalanan anlaşmaya neden uyulmadığı sorusunu yöneltti. Trabzonspor hukuk ekibi ise uzun uğraşlar sonucunda hazırlanan yaklaşık 30 sayfalık savunmada gerekçeleri tek tek açıkladı.
Savunmada özellikle eski Başkan Muharrem Usta ile yapılan anlaşma sonrasında kulübün yükümlülükten kurtulduğu, son dönemdeki harcamalarında azalmaya gittiği, sponsorluklarla önemli gelirler elde ettiği ve tribün gelirlerinin de ciddi şekilde arttığına vurgu yapıldı. Bu nedenlerle Trabzonspor'un ekonomik olarak çok iyi bir duruma geldiği, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın ardından ise oyunculara, menajerlere ve herhangi bir kulübe borcun dahi bulunmadığı belirtildi.
Verilen cezanın kaldırılmasını talep eden bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi'ne katılımdan gelecek parayla kulübün iyi noktalara geleceğine ve bu durumun ekonomik olarak atılan adımlara çok ciddi katkı yapacağına da vurgu yaptı.

KARAR 2 HAFTA İÇİNDE
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve hukuk kurulu duruşma sonrasında oldukça umutluydu. CAS'ın kararını Şampiyonlar Ligi kura çekiminden önce açıklamayı düşündüğü ve 2 hafta içinde kararı duyuracağı bildirildi. Cezayı veren UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun da duruşmada cezanın devam etmesi yönünde savunma yaptığı bilgisine ulaşıldı.

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