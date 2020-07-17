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için Alman devi devrede!

'da gösterdiği başarılı performansın ardından dünya devlerinin transfer listesine giren 'ın talipleri her geçen gün artıyor. ekiplerinden Tottenham, ve devrede olduğu milli kaleci için Alman devi de devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.7.2020 07:19 Son Güncelleme: 17.7.2020 07:31 ABONE OL
Uğurcan Çakır için Alman devi devrede!

Bu sezon formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına giren ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Uğurcan Çakır için Alman devi devrede!

Daha önce Tottenham, ve 'un transfer listesine giren başarılı kaleci Alman devinin de gündemine girdi.

Uğurcan Çakır için Alman devi devrede!

DORTMUND İSTİYOR

Fotomaç'ın haberine göre; 'daki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken , Dortmund'un da radarına girdi.

Uğurcan Çakır için Alman devi devrede!

Alman devinin, Roman Bürki'ye alternatif aradığı ve Ajax'tan Onana'nın ardından listedeki ikinci ismin Uğurcan olduğu ifade ediliyor.

Uğurcan Çakır için Alman devi devrede!

Onana ile Barcelona, Juventus ve PSG'nin de ilgilenmesi nedeniyle Çakır'ın öne çıktığı belirtildi.

Uğurcan Çakır için Alman devi devrede!

Gelişime açık kaleciler arasında en beğenilen 3 isimden birisi olduğu hatırlatılan Uğurcan için Dortmund'un 20 milyon euro'ya kadar bir bonservis bedeli ödeyebileceği iddia edildi.

Uğurcan Çakır için Alman devi devrede!
Uğurcan Çakır için Alman devi devrede!

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Uğurcan Çakır için Alman devi devrede!
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