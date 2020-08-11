Fenerbahçe son dakika haberleri: Diego Reyes corona virüsüne yakalandı!

Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda forma giyen Meksikalı futbolcu Diego Reyes, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Reyes, "Sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uyun. Benim yaptığım hatayı yapmayın" ifadelerini kullandı.
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