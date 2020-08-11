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son dakika haberleri: corona virüsüne yakalandı!

'de Damien Comolli'nin transferlerinden belki de en çok tartışılan isim olan , bir sezonluk maceranın ardından Fenerbahçe'den gönderilmişti. Meksikalı oyuncudan gelen son dakika haberleri ise tüm futbolseverleri üzdü. Reyes, corona virüsüne yakalandı.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 12:26 ABONE OL
Fenerbahçe son dakika haberleri: Diego Reyes corona virüsüne yakalandı!

Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda forma giyen Meksikalı futbolcu Diego Reyes, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Reyes, "Sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uyun. Benim yaptığım hatayı yapmayın" ifadelerini kullandı.

Eski Fenerbahçeli Diego Reyes’in testi pozitif çıktı

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Fenerbahçe son dakika haberleri: Diego Reyes corona virüsüne yakalandı!
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