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'den 'i şoke edecek !

Önümüzdeki sezon için çalışmalarına devam eden , ilk olarak 'ı ezeli rakibinin elinden kapmıştı. Daha sonra 'in takımında görmek istediği 'e de imza attıran Kanarya, flaş bir isme daha imza attırmak üzere. Fatih Terim'in gelişmesinde büyük katkısının olduğu yıldız isim de Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.8.2020 09:26 Son Güncelleme: 10.8.2020 09:30 ABONE OL
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Fatih Terim'i şoke edecek transfer!

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 2020/2021 sezonu için hazırlıklarına 'nde start veren 'de çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Fatih Terim'i şoke edecek transfer!

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak sarı-lacivertliler, arka arkaya duyurduğu transferlerle rakiplerine gözdağı verdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Fatih Terim'i şoke edecek transfer!

Yaz döneminin ilk günlerinde şimdiden 5 transfer açıklayan Kanarya, ilk olarak ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Fatih Terim'i şoke edecek transfer!

Sözleşmesi sona eren ile yola devam etmeyen , bu bölgeyi de iki takviyeyle güçlendirdi. Sarı-lacivertli takım ile 2+1, Filip Novak'la ise 3 yıllık mukavele yaptı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Fatih Terim'i şoke edecek transfer!

'in yanında bir diğer eski futbolcusu 'ü de renklerine bağlayan Kanarya, tecrübeli futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşma yaptı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Fatih Terim'i şoke edecek transfer!

Genç oyunculara da imza attırmaya başlayan , ile de prensipte anlaşmaya varmıştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Fatih Terim'i şoke edecek transfer!

TERİM'İ ŞOKE EDECEK TRANSFER!

, 'ın bir başka eski yıldızını daha kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarfediyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Fatih Terim'i şoke edecek transfer!

Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertli Yönetim, 25 yaşındaki Portekizli yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak için ekibi 'a teklifte bulundu. , Hollanda ekibinden gelecek cevabı bekliyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Fatih Terim'i şoke edecek transfer!

Geçen yıl 'a olan Bruma'nın ise yakın çevresine yaptığı açıklamada 'de oynamaya sıcak baktığını açıkladığı öğrenildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Fatih Terim'i şoke edecek transfer!

Öte yandan taraftarları sosyal medyada Bruma için kampanya başlattı. Sarı- Lacivertli taraftarlar, yıldız futbolcunun edilmesini çok istiyor. Taraftarlar ezeli rakiplerine bu transferle yeni bir mesaj daha vermenin peşinde.

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Fenerbahçe'den Fatih Terim'i şoke edecek transfer!
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