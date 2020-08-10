Fenerbahçe'den Fatih Terim'i şoke edecek transfer!

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 2020/2021 sezonu için hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde start veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak sarı-lacivertliler, arka arkaya duyurduğu transferlerle rakiplerine gözdağı verdi.
Yaz transfer döneminin ilk günlerinde şimdiden 5 transfer açıklayan Kanarya, ilk olarak Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım ile yola devam etmeyen Fenerbahçe, bu bölgeyi de iki takviyeyle güçlendirdi. Sarı-lacivertli takım Caner Erkin ile 2+1, Filip Novak'la ise 3 yıllık mukavele yaptı.
Caner Erkin'in yanında bir diğer eski futbolcusu Gökhan Gönül'ü de renklerine bağlayan Kanarya, tecrübeli futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşma yaptı.
Genç oyunculara da imza attırmaya başlayan Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile de prensipte anlaşmaya varmıştı.
TERİM'İ ŞOKE EDECEK TRANSFER!
Fenerbahçe, Galatasaray'ın bir başka eski yıldızını daha kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarfediyor.
Takvim'in haberine göre; Sarı-lacivertli Yönetim, 25 yaşındaki Portekizli yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak için Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a teklifte bulundu. Fenerbahçe, Hollanda ekibinden gelecek cevabı bekliyor.
Geçen yıl PSV Eindhoven'a transfer olan Bruma'nın ise yakın çevresine yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığını açıkladığı öğrenildi.
Öte yandan Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada Bruma için kampanya başlattı. Sarı- Lacivertli taraftarlar, yıldız futbolcunun transfer edilmesini çok istiyor. Taraftarlar ezeli rakiplerine bu transferle yeni bir mesaj daha vermenin peşinde.