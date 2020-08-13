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'i isteyen takımı açıkladı

Fransız ekibi Lille'de forma giyen gündeme dair açıklamalar yaparken, takım arkadaşı ile ilgili çarpıcı bir itirafında bulundu. Milli futbolcu, Serie takımlarından Atalanta'nın Zeki Çelik'i istediğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.8.2020 18:53 Son Güncelleme: 13.8.2020 18:54 ABONE OL
Yusuf Yazıcı Zeki Çelik'i isteyen takımı açıkladı

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı, hem kendi geleceği hem de takım arkadaşı Zeki Çelik'le ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

"ATALANTA İSTİYOR"
TRT Spor'a konuşan Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'e İngiltere ve İtalya'dan teklif geldiğini belirtirken, Serie A'daki bu ekibin Atalanta olduğunu söyledi.

Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada, "Zeki'yi isteyenler var, hem İngiltere'den, hem İtalya'dan. Çok yakın arkadaşım, konuşuyoruz. Transfer olabilir. Takımı söylersem komisyon alabilirim ama İtalya'daki takım Atalanta. Zeki'yi nasipse belki bu yıl, belki öbür sene başka bir takıma veririz. Burak ağabeyi de 36'da başka yere verebiliriz." ifadesini kullandı.

"BENİM DE HAYALLERİM VAR"
Kendi planları hakkında da konuşan Yusuf, "Tabii ki benim hedefim, Lille'den daha büyük takım varsa, oralara gitmek. Benim de hayallerim var, inşallah gerçekleştireceğim" dedi.

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Yusuf Yazıcı Zeki Çelik'i isteyen takımı açıkladı
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