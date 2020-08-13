Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ryan Donk'tan büyük fedakarlık!

'tan büyük fedakarlık!

'da sözleşmesi sona eren ve geleceği belirsiz olan , takımda kaldı. Önceki sözleşmesinde yıllık 1.9 milyon Euro kazanan Donk, imza attığı yeni sözleşme ile 800 bin Euro kazanacak.

Giriş Tarihi: 13.8.2020 12:36 ABONE OL
Ryan Donk'tan büyük fedakarlık!

Sözleşmeleri sona eren Mariano, Nagatomo, Andone ve Lemina'ya veda eden Galatasaray'da Ryan Donk ise takımda kaldı.

Geride kalan sezonda 1.9 milyon Euro garanti para alan Donk sözleşmesini uzatırken önemli bir maddi fedakarlığa imza attı.

Kemer sıkma kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı savunmacıya 800 bin Euro garanti para önerdi. Menajer Winny Haatrecht teklifi yükseltmeye çalışsa da Galatasaray cephesi geri adım atmadı.

Futbolu sarı-kırmızılı formayla bırakmak isteyen 34 yaşındaki oyuncu da şartları kabul ettiğini söyledi ve Cimbom'da kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hümeyra'nın en acı günü…Ayakta durmakta zorlandı
Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları...
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında düşüş dramatik oldu! Uzmanlardan flaş altın uyarısı: Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi yükselecek mi?
SON DAKİKA! Düğünler iptal mi edildi, yasaklandı mı? Düğünler hangi il ve ilçelerde yasaklandı?
MasterChef’te dün akşam kim kazandı? 12 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?
Hande Erçel kafaları karıştırdı! Murat Dalkılıç'a övgüler yağdıran Hande Erçel Kerem Bürsin'in adını duyunca kaçtı!
Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı! 12 Ağustos 2020 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı
Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 12 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
Murat Boz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten arasında neler oluyor? Murat Boz ile Melis İşiten aşkı bomba etkisi yarattı!
Fahriye Evcen'den sevenlerine üzen haber!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ryan Donk'tan büyük fedakarlık!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA