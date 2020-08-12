Aboubakar Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinin listesinde birçok futbolcu yer alıyor.
Yeni sezon öncesi transfere hızlı giren Fenerbahçe ve Galatasaray'a Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar'ın önerildiği ifade ediliyor. A Spor'da yer alan habere göre deneyimli golcü, ezeli rakiplerin yanı sıra Akdeniz ekibi Alanyaspor'un da gündeminde.
Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan 28 yaşındaki forvet, Türkiye'de geçirdiği başarılı dönemin ardından kulübü Porto'ya geri dönmüş ancak yaşadığı ağır sakatlığın ardından formasını kaybetmişti.
Porto, 1 yıl daha kontratı bulunan Aboubakar'ı elden çıkarmayı planlıyor.