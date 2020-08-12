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Aboubakar ve 'a önerildi

Bir dönem forması giyen deneyimli golcü Abuobakar'ın ve 'a önerildiği ifade edildi. A Spor'un haberine göre, Kamerunlu yıldız, ezeli rakipler dışında 'un da gündeminde. Porto ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, Portekiz ekibinin gelecek planlarıda yer almıyor.

Giriş Tarihi: 13.8.2020 01:41 Son Güncelleme: 13.8.2020 01:43 ABONE OL
Aboubakar Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinin listesinde birçok futbolcu yer alıyor.

Yeni sezon öncesi transfere hızlı giren Fenerbahçe ve Galatasaray'a Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar'ın önerildiği ifade ediliyor. A Spor'da yer alan habere göre deneyimli golcü, ezeli rakiplerin yanı sıra Akdeniz ekibi Alanyaspor'un da gündeminde.

Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan 28 yaşındaki forvet, Türkiye'de geçirdiği başarılı dönemin ardından kulübü Porto'ya geri dönmüş ancak yaşadığı ağır sakatlığın ardından formasını kaybetmişti.

Porto, 1 yıl daha kontratı bulunan Aboubakar'ı elden çıkarmayı planlıyor.

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Aboubakar Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi
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