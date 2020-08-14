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Şampiyonlar Ligi’nde dev maç!

Şampiyonlar Ligi, corona virüsü sonra formatta değişikliğe gitti ve eşleşmelerde tur atlayan takımlar, tarafsız sahada tek maç üzerinden belirleniyor. Çeyrek finalin en dikkat çeken eşleşmesi ile arasında oynanıyor. Mücadeleyi, sabah.com.tr’den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 21:58 Son Güncelleme: 14.8.2020 22:02 ABONE OL
Şampiyonlar Ligi’nde dev maç! Barcelona – Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü yarı finalist de belli oluyor. Atalanta'yı eleyen Paris Saint-Germain ile Atletico Madrid'i kupa dışına iten Leipzig ilk 2 yarı finalist oldu. Bu kez yarı finale yükselebilmek için Avrupa futbolunun iki devi Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı ekiplerinden. Bu iki dev de tarihlerinde bu kupayı 5'er kez müzesine götürdü ve bu sezon bunu altıncı kez başarmak istiyorlar.

BARCELONA – BAYERN MÜNİH MAÇININ 11'LERİ
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Sergi Roberto, Jordi Alba, Sergio Busquets, Vidal, de Jong, Luis Suarez, Messi,
Bayern Münih: Neuer, Davies, Alaba, Boateng, Kimmich, Thiago, Goretzka, Perisic, Gnabry, Müller, Lewandowski

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YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Leipzig - PSG
Barcelona / Bayern Münih - M. City / Lyon

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Şampiyonlar Ligi’nde dev maç! Barcelona – Bayern Münih
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