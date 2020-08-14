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Şampiyonlar Ligi'nde 14 yıl sonra bir ilk!

Şampiyonlar Ligi 'nın 'e elenmesiyle 14 yıl sonra bir ilk yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.8.2020 00:34 Son Güncelleme: 15.8.2020 00:38 ABONE OL
Şampiyonlar Ligi'nde 14 yıl sonra bir ilk!
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona'nın Bayern Münih'e elenmesiyle 14 yıl sonra bir ilk yaşandı. Dünya futboluna son 15 yılda damga vuran Arjantinli Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, uzun aradan sonra Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yer almayacak.

Bu iki ismin birden Şampiyonlar Ligi yarı finalinde olmadığı son sezon 2005 yılıydı. O sezon her iki oyuncu da yarı final görememiş ve eşleşmeler Milan - PSV ile Liverpool - Chelsea şeklinde oluşmuştu. Finale yükselen Milan ile Liverpool ise Olimpiyat Stadı'ndaki unutulmaz finali oynamışlardı.

O finalden sonra Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmelerinde Messi ve Cristiano Ronaldo isimlerinden en az birinin takımı yer aldı. Öte yandan, 2005-2006 sezonunda Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve final oynasa da Arjantinli yıldız bu maçlarda forma giymedi.
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Şampiyonlar Ligi'nde 14 yıl sonra bir ilk!
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