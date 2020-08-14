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darmadağın oldu! Barcelona 2-8 | MAÇ SONUCU

Şmapiyonlar Ligi çeyrek finalinde Avrupa futbolunun iki devi ile karşılaştı. Alman ekibi, Barcelona’yı 8-2’lik skorla mağlup etti ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 21:58 Son Güncelleme: 15.8.2020 00:44 ABONE OL
Barcelona darmadağın oldu! Barcelona 2-8 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde uzun yıllar unutulmayacak bir çeyrek final karşılaşması oynandı. Corona virüsünden dolayı tek maç üzerinden oynanan eşleşmede, İspanyol ekibi Barcelona ile Alman ekibi Bayern Münih karşılaştı. Mücadeleyi, Bayern Münih 8-2'lik tarihi bir skorla kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri, Perisic, Gnabry, Kimmich, Lewandowski, Coutinho (2) ve Müller (2) kaydetti. Katalan ekibinin golleri ise Luis Suarez ve Alaba'dan (kk) geldi. Bayern Münih'in yarı finaldeki rakibi Manchester City – Lyon maçının ardından belli olacak.

Pique'den ayrılık sinyali!

BAYERN TARİHE GEÇTİ!
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona – Bayern Münih maçının ilk yarısında rakibinin ağlarına 4 gol gönderen Bavyera ekibi, böylelikle Barcelona'ya Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarıda 4 gol atmayı başaran ilk takım oldu. Ayrıca Thomas Müller de attığı 2 golle, Barcelona'ya Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu oldu.

Öte yandan harika bir sezon geçiren ve bu sene tüm Şampiyonlar Ligi maçlarında gol atma başarısı gösteren Polonyalı golcü Robert Lewandowski, 82. dakikada attığı golle müthiş istatistiğini sürdürdü.

Şampiyonlar Ligi'nde 14 yıl sonra bir ilk!

1946'DAN SONRA İLK KEZ
İspanya ekibi Barcelona, Bayern Münih karşısında aldığı 8 gollü mağlubiyetle kötü rekorunu egale etti. Katalan devi, en son 1946 yılında bir maçta 8 gol yemişti.

BARCELONA'NIN EN FAZLA GOL YEDİĞİ MAÇLAR
1935: Real Madrid 8-2 Barcelona
1940: Sevilla 11-1 Barcelona
1946: Sevilla 8-0 Barcelona

Barcelona - Bayern Münih maçından kareler Şampiyonlar Ligi'ne Alman damgası!

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Barcelona darmadağın oldu! Barcelona 2-8 Bayern Münih | MAÇ SONUCU
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