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'ne Alman damgası!

Corona virüsü sonrası Lizbon'da tarafsız sahada, tek maç eleme usulüne göre devam eden 'ne Alman futbolu damga vurdu.

Giriş Tarihi: 15.8.2020 00:44 Son Güncelleme: 15.8.2020 00:44 ABONE OL
Şampiyonlar Ligi'ne Alman damgası!

Corona virüsü sonrası Lizbon'da tarafsız sahada, tek maç eleme usulüne göre devam eden Şampiyonlar Ligi'ne Alman futbolu damga vurdu. Şimdiye kadar yarı finale kalan 3 takımdan ikisi Alman takımı. Bayern Münih, Barcelona'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nin dışında iterken, dün de Leipzig Atletico Madrid'i eleyerek yarı finale yükselmişti.

Şampiyonlar Ligi'ne Alman damgası bunla da sınırlı değil. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali garantileyen 3 takımın hocası da Alman. Leipzig'in başında Nagelsmann, Bayern Münih'in başında Flick, Paris Saint-Germain'in başında ise Tuchel bulunuyor.

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Şampiyonlar Ligi'ne Alman damgası!
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