Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pique'den ayrılık sinyali!

'den ayrılık sinyali!

'e 8-2'lik skorla elenen 'da , maç sonunda flaş açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.8.2020 00:22 ABONE OL
Pique'den ayrılık sinyali!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e 8-2'lik skorla elenen Barcelona'da Pique, maç sonunda flaş açıklamalarda bulundu. Pique, açıklamalarında ayrılık sinyali verdi.

İşte Pique'nin sözleri
"Korkunç bir futbol oynadık, utanç vericiydi. Bu şekilde rekabet edemeyiz. Barcelona olarak hep beraber düşünmek zorundayız. Kulübün ciddi değişikliklere ihtiyacı var. Bu değişiklik, antrenör ya da oyuncu değişikliği değil. Dibe vurmuş durumdayız ve yapısal değişikliklere ihtiyaç var. Eğer kan değişimi gerekiyorsa ilk giden ben olurum."

Barcelona darmadağın oldu! Barcelona 2-8 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Düğünler iptal mi edildi, yasaklandı mı? Düğünler hangi il ve ilçelerde yasaklandı?
Son dakika haberleri: Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu D.'nin sır dolu ölümü! Duygu intihar mı etti, cinayete mi kurban gitti?
İşte Fenerbahçe'nin 7. transferi! Kadıköy'ü o uçuracak
Ece Seçkin rekor kırdı! TikTok'ta paylaştığı dans videosu ile akım başlattı!
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklanacağı tarih!
Murat Boz'dan Melis İşiten aşkı ile ilgili yanıt geldi! Murat Boz ile Melis İşiten birlikte mi?
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları sert dalgalandı! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Trafikte tartıştığı kadına saldırıp aracına zarar veren maganda böyle ifade verdi
Van Gölü'nde canavar yaratık paniği! "Objenin ekrandan hızlıca geçtiğini görünce..."
Levent Yüksel karantinada evlenmişti! Levent Yüksel'den eşi Özlem Öztürk ile tekne pozu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Pique'den ayrılık sinyali!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA