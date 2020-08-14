Pique'den ayrılık sinyali!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e 8-2'lik skorla elenen Barcelona'da Pique, maç sonunda flaş açıklamalarda bulundu. Pique, açıklamalarında ayrılık sinyali verdi.



İşte Pique'nin sözleri

"Korkunç bir futbol oynadık, utanç vericiydi. Bu şekilde rekabet edemeyiz. Barcelona olarak hep beraber düşünmek zorundayız. Kulübün ciddi değişikliklere ihtiyacı var. Bu değişiklik, antrenör ya da oyuncu değişikliği değil. Dibe vurmuş durumdayız ve yapısal değişikliklere ihtiyaç var. Eğer kan değişimi gerekiyorsa ilk giden ben olurum."

Barcelona darmadağın oldu! Barcelona 2-8 Bayern Münih | MAÇ SONUCU