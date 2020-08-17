Trabzonspor'a 1 Viking daha

Trabzonspor'un Sörloth'tan sonra Anders Trondsen'i de kadrosuna katması Norveç'te yankı uyandırmıştı.

Norveç basını son olarak bordo-mavililerin FK Bodo/Glimt takımında forma giyen sağ kanat oyuncusu Jens Petter Hauge'yi gündemine aldığını yazdı. Çıkan habere göre bordo-mavililer, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve bonservissiz ayrılma ihtimali olan oyuncuyu geleceğe yatırım için kadrosuna katmayı düşünüyor.



NORVEÇ'TE GÜNDEM OLDU

Norveçli taraftarlar ise bu gelişme üzerine sosyal medyada ilginç yorumlarda bulundu. Bazı taraftarlar, "Bence Trabzonspor'un ilk 11'inde 4-5 Norveçli olmalı" ve "Sörloth'tan sonra Trabzonspor'u takip ediyorum, oyuncularımız oraya kesinlikle gitmeli" gibi yorumlarda bulundular.