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gelmeye hazır

Bordo-mavili yetkililerin şartlarını araştırdığını öğrenen futbolcu, kulübe haber yollayarak olmak istediğini bidl irdi

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 16.8.2020 ABONE OL
Stiven Mendoza gelmeye hazır
Trabzonspor, Amiens kulübünden transfer etmek istediği 28 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat Stiven Mendoza için menajerler aracılığı ile nabız yoklamıştı. Ancak Fransız kulübünün 3.5 milyon Euro'luk talebini fazla bulan ve bu nedenle hamle yapmayan bordo-mavili kulübe sürpriz bir mesaj geldi. Karadeniz ekibinin kendisiyle ilgilendiğinden haberdar olan Mendoza menajeri aracılığıyla haber yollayarak, "Gelmeye hazırım" dedi. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve transfere istekli olan oyuncu için Trabzonspor yönetiminin yeni bir girişimde bulunacağı gelen haberler arasında.

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Stiven Mendoza gelmeye hazır
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