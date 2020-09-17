Transferde son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık! Jailson Dalian Pro'da

2020-21 sezonu öncesi yaptığı flaş transferlerle gündem olan Fenerbahçe'de, takımdan ayrılıklar da başladı. Kanarya'da son olarak Vedat Muriqi ve Miha Zajc İtalya'nın yolunu tutarken, şimdi de geçtiğimiz sezonun değişmez isimlerinden olan Jailson, takımdan ayrılıyor. Brezilyalı yıldız için Çin kulübü Dalian Pro 5 milyon Dolar karşılığında Fenerbahçe ile anlaştı.

Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif

İtalyan yıldız Fenerbahçe'ye! Flaş gelişme

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Erol Bulut çok istiyordu