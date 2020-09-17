Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Transferde son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık! Jailson Dalian Pro'da

Transferde son dakika: 'de ayrılık! Jailson Dalian Pro'da

Son dakika haberleri | 2020-21 sezonu öncesi yaptığı flaş transferlerle gündem olan Fenerbahçe'de, takımdan ayrılıklar da başladı. Kanarya'da son olarak ve 'nın yolunu tutarken, şimdi de geçtiğimiz sezonun değişmez isimlerinden olan Jailson, takımdan ayrılıyor. Brezilyalı yıldız için kulübü Dalian Pro 5 milyon Dolar karşılığında Fenerbahçe ile anlaştı.

Giriş Tarihi: 17.9.2020 20:22 Son Güncelleme: 17.9.2020 20:36 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık! Jailson Dalian Pro'da

2020-21 sezonu öncesi yaptığı flaş transferlerle gündem olan Fenerbahçe'de, takımdan ayrılıklar da başladı. Kanarya'da son olarak Vedat Muriqi ve Miha Zajc İtalya'nın yolunu tutarken, şimdi de geçtiğimiz sezonun değişmez isimlerinden olan Jailson, takımdan ayrılıyor. Brezilyalı yıldız için Çin kulübü Dalian Pro 5 milyon Dolar karşılığında Fenerbahçe ile anlaştı.

Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif İtalyan yıldız Fenerbahçe'ye! Flaş gelişme Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Erol Bulut çok istiyordu

EN ÇOK OKUNANLAR

Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif
SON DAKİKA HABERİ! Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül’de açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? Bakan Selçuk ve Koca açıkladı
İbrahim Tatlıses ‘Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım’ demişti… Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız o sözler için bakın ne dedi!
Uzmanlar açıkladı! Her gün bilmeden tüketiyoruz ama beyni küçültüyor!
ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! 16 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
Masterchef programına korona engeli! Çekimler iptal edildi...
SON DAKİKA HABER | Okullar ne zaman açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı, yüz yüze eğitim nasıl olacak?
Akciğeri temizleyen besin!
Bülent Ersoy hastanaye kaldırıldı!
SON DAKİKA: Coronavirüsü aşısı dün Türkiye'de ilk kez denenmişti! Kritik tarihi açıkladı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Transferde son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık! Jailson Dalian Pro'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA