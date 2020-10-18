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: Kariyerimde attığım büyük bir adım

'ın İspanyol savunma oyuncusu , siyah-beyazlı kulübe gelmenin kendisi için önemli bir adım olduğunu söyledi. Montero, "Beşiktaş formasını giymek büyük mutluluk, kariyerimde attığım büyük bir adım" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 15:39 Son Güncelleme: 18.10.2020 15:44 ABONE OL
Francisco Montero: Kariyerimde attığım büyük bir adım

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, siyah-beyazlı kulübe gelmenin kendisi için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Montero, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, "Beşiktaş formasını giymek büyük mutluluk, kariyerimde attığım büyük bir adım. Bunu başarı olarak sayıyorum. Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçirmek istiyorum." dedi.

Geçen sezon ülkesinin Deportivo takımında kiralık olarak oynayan 21 yaşındaki futbolcu, "Menajerim bu teklifi bana sunduğunda hiç düşünmeden kararımı verdim, başka bir seçenek düşünmedim." ifadesini kullandı.

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Her pozisyonda oynayabileceğini vurgulayan Montero, takım savunmasının eleştirilmesi konusunda, "Bizim gibi takımlarda çok gol yediğinizde savunma ve kaleciler hatalı bulunur. Ama bu bir takım çalışması. Kolektif çalışmayla gol atıyor ve yiyoruz. Bu özelliğimizi daha üst seviyeye çıkarmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Savunmadaki rekabete değinen Montero, "Her oyuncu ilk 11'de oynamak ister. Ben de elimden geldiğince en iyi şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle maçların ertelenmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Montero, "Oyuncular olarak bize söylenen kurallara uymaya ve bu olaya adapte olmaya çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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"İSPANYA İLE TÜRKİYE ARASINDA BÜYÜK FARKLAR VAR"

İspanyol futboluyla Türk futbolu arasındaki farklarla ilgili soruyu yanıtlayan Montero, "İspanya ile Türkiye arasında büyük farklar var. İspanya futbolunda topla daha çok oynanıyor. Taktiğe dayalı bir futbol oynanıyor. Türkiye, İngiltere'ye benziyor. Burada fiziğe dayalı hızlı bir oyun oynanıyor." diye konuştu.

Zayıf ve iyi yanlarını değerlendiren Montero, "Kendimi geliştirmem gereken konu, her defans oyuncusunda olduğu gibi top rakipteyken savunma arkasına atılan toplarda kendimi geliştirebilirim. Topu oyuna sokmam ve uzun paslarımın iyi olduğunu söyleyebilirim." yorumunu yaptı.

Montero, Beşiktaş'ta kalmayı isteyip istemeyeceği sorusunu ise "Bunu konuşmak için çok erken. Ben gelecek hafta oynayacağımız maça odaklandım. Bunu sezon sonu konuşabiliriz." şeklinde yanıtladı.

İstanbul'u sevdiğini kaydeden Montero, "İnsanların yaklaşımı çok sıcak. Trafik sorunu var." diyerek sözlerini tamamladı.

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Francisco Montero: Kariyerimde attığım büyük bir adım
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