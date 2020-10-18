Beşiktaş'ta Dorukhan çıkmazı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Dorukhan bu kulüpte top oynamak istiyorsa sözleşme imzalayacaktır. Oynamak istemiyorsa da Allah yolunu açık etsin" sözleri sonrası gözler yıldız futbolcuya çevrildi. 24 yaşındaki orta saha, şu an yeni mukaveleye değil eski performansına kavuşarak A Milli Takım'ın EURO 2021 kadrosunda olmaya odaklanmış durumda. Ay-Yıldızlı takımdaki oyuncu havuzunun genişlemesi ve kendi bölgesinde çok sayıda alternatif olması nedeniyle tüm enerjisini performansını yükseltmeye veren Dorukhan Toköz, öncelikle Beşiktaş'ta formasına kavuşmayı hedefliyor. Mukavele uzatma işini ise devre arasına bıraktı. Ancak Fikret Orman döneminde oyuncuya 1.5 milyon Euro maaş taahhüt edilmesinin taraflar arasında sorun yaşanmasına neden olduğu iddiaları var. "Eski çamlar, bardak oldu" deyimi tam da bu noktada karşılığını buluyor. Ancak mali şarları da göze alan mevcut yönetimin, bu rakamı çok bulup Dorukhan'a daha düşük bir teklifle gitmeyi planladığı ve kesinlikle taviz vermeyi düşünmediği ileri sürüldü.



BİR GÖRÜŞ

Fatih DOĞAN

İş büyümeden masaya oturulmalı

Dorukhan, uzun ve ağır bir sakatlık geçirdi. Yeniden eski günlerine dönmenin hayallerini kuruyor. Özellikle EURO 2021'e katılmak şu anda en büyük hedefi. Ancak Beşiktaş'taki sezon sonu bitecek sözleşmesi oyuncuyu zorlayacak gibi gözüküyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından anlıyoruz ki, Dorukhan mevcut şartlarda önerilen rakamlara çok sıcak değil. Bu yüzden başkanın tavrını çok net ve soğuk gördüm. Başkanın açıklamalarını dinleyenler şunu hissetti; Dorukhan Beşiktaş'ta kalmaya ve uzun süreli sözleşmenin altına imza atamaya sıcak değil, en azından bu rakamlara. Fenerbahçe'ye söz verdiği iddiaları var ancak bunlar bir anlam taşımıyor. Polemikten öteye de gitmeyecek. O yüzden tarafların görüşmesi, iş büyümeden sağlıklı bir zemine oturtulması daha makul olur.