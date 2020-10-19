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iptal olan golü yorumladı!

'in 5. haftasında Galatasaray sahasında 'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelede 1-1 devam ederken sarı kırmızılı takımın 1 golü VAR kararı ile iptal edildi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan pozisyonu yorumladı.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 22:34 Son Güncelleme: 19.10.2020 23:03 ABONE OL
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim iptal olan golü yorumladı!

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelede 1-1 devam ederken sarı kırmızılı takımın 1 golü VAR kararı ile iptal edildi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim pozisyonu yorumladı.

İşte Terim'in sözleri...
"Bizim VAR'lar genel olarak sağlık taraması gibi oluyor, öyle tarıyorlar bizim golleri Ryan Babel'in o eli kaçırma şansı yok! Tırnak iptali oldu."

"Her hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Tam bir tarafı hallederken, hiç beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer 10 kişiyle uğraşmaya başladık."

"Bireysel hataları önleyemiyoruz. Bireysel hataları önleyemeyince olmuyor. Üzgünüm, çok üzgünüm."

"Emeklerin yazık olduğu bir maç daha. Oyuncumuzun profesyonellikten uzaktan yakından ilgisi olmayan bir hareketi, kırmızı kart! Bize oldu mu rahat çıkar tabii bunlar."

Galatasaray 1-2 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim iptal olan golü yorumladı!
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