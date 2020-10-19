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1-2 | MAÇ SONUCU

'in 5. haftası bugün oynanan iki maçla kapandı. Gecenin maçında sahasında 'u konuk etti. 4. hafta sonunda yenilgisi bulunmayan Alanyaspor haftaya lider girmişti. Konuk ekip Galatasaray karşısında da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 6. haftaya 'nin önünde yer alarak lider girdi.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 18:49 Son Güncelleme: 19.10.2020 22:21 ABONE OL
Galatasaray 1-2 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 5. haftası bugün oynanan iki maçla kapandı. Gecenin maçında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk etti. 4. hafta sonunda yenilgisi bulunmayan Alanyaspor haftaya lider girmişti. Konuk ekip Galatasaray karşısında da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 6. haftaya Fenerbahçe'nin önünde yer alarak lider girdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Galatasaray 7 puanda kalırken, Alanyaspor ise puanını 13'e yükseltti. Galatasaray, bu maçla birlikte sırasıyla Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarından galibiyet çıkartamamış oldu.

Karşılaşmada Galatasaray'ın golü penaltıdan Falcao ile gelirken, Alanyaspor'un golleri Babacar ve Davidson'dan geldi.

Mücadelenin 45+2. dakikasında Galatasaraylı Etebo, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

4. dakikada Juanfran'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda top kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

15. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Babel'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Emre Kılınç, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun vuruşunda Portekizli file bekçisi açıyı kapatarak topun ağlara gitmesini önledi.

20. dakikada Bakasetas'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Babacar kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldı. İlk vuruşta Fatih meşin yuvarlağın geçmesini engellerken, Babacar dönen topa eliyle müdahale edinince hakem Tugay Kaan Numanoğlu oyunu durdurdu.

31. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta çıktı.

33. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahasına gelen topa elle müdahale edince hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi. 34. dakikada penaltıyı kullanan Falcao, meşin yuvarlağı ortadan ağlara gönderdi: 1-0

43. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören yerde kazanılan faulü Babacar kullandı. Bu oyuncunun yaklaşık 25 metre uzaktan şutunda top kaleci Fatih Öztürk'ün sağından ağlara gitti: 1-1

45+2. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Maçın 30. dakikasından sarı kartı bulunan Etebo, Sahil Uçan ile girdiği ikili mücadelede faul yapınca ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

55'inci dakikada Moubandje pasında ceza sahası içi sol çapraz topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.

59'uncu dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda defanstan seken top Babacar'a geldi. Senegalli futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinden gelişine sert vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

70'inci dakikada sağ taraftan Linnes'in ortasına arka direkte Ömer kafa vuruşunu yaptı. Ömer'in vuruşu sonrası altıpasta Babel de kafa vuruşu yaptı ancak kaleci topu uzaklaştırdı. Ceza sahası içi sağ çaprazda dönen topa hareketlenen Belhanda'nın şutu ağlarla buluştu.

74'üncü dakikada karşılaşmanın hakemi, VAR uyarısı sonrası Babel'in hava topu sırasında elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

87'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Davidson'un topu sürdükten sonra ceza yayı içinden şutunda top yan direğin dibinden auta çıktı.

89'uncu dakikada ceza sahası dışında defanstan seken topa hareketlenen Moubandje, pasını Bakasetas'a çıkardı. Bakasetas'ın ceza yayının hemen gerisinden sert şutu direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+5'inci dakikada kullanılan korner sonrası defanstan seken top ceza sahası dışında Berkan'ın önünde kaldı. Berkan'ın sert şutunda penaltı noktası üzerinde Davidson'un dokunuşuyla top ağlarla buluştu: 1-2

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Galatasaray 1-2 Alanyaspor | MAÇ SONUCU
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