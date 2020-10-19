Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim iptal olan golü yorumladı!

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelede 1-1 devam ederken sarı kırmızılı takımın 1 golü VAR kararı ile iptal edildi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim pozisyonu yorumladı.