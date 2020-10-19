Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Tamamen taktiksel bir karardı
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Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor'a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrasında sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. İptal edilen gole değinen Terim, "Zaten bizim VAR'lar genel olarak sağlık taraması gibi oluyor. Öyle tarıyorlar bizim golleri" ifadelerini kullandı. Belhanda ve Feghouli'nin yedek kalmasıyla ilgili gelen soruya ise deneyimli çalıştırıcı, "Tamamen taktiksel bir karardı" dedi.