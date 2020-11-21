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için harekete geçti!

Son dakika haberleri... Devre arasında hücum bölgesi için arayışlarını sürdüren Galatasaray, içi hareket geçiyor. İsviçreli oyuncunun 'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.11.2020 12:20 Son Güncelleme: 21.11.2020 12:24 ABONE OL
Galatasaray Xherdan Shaqiri için harekete geçti!

Galatasaray ocak transfer sezonunda kadrosunu dev yıldızlarla dolduracak... Avrupa transfer piyasasında maliyeti uygun isimler için nabız yoklamalarına başlayan Cimbom, uzun süredir peşinde koştuğu Shaqiri'ye çok yaklaştı. Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un İsviçreli orta saha oyuncusunu kadrosunda değerlendirilmeyeceği ifade edilirken, Shaqiri'nin de gelecek planlamasına dair son kararını verdiği kaydedildi.

ARA TRANSFERDE KESİN AYRILIK

Uzun süredir Liverpool'da istediği forma şansını bulamayan Shaqiri'nin de gemileri yaktığı ve İngiliz devinden 'kesin olarak ayrılmaya karar verdiği' aktarıldı.

İLK SEÇENEK CİMBOM!

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde koştuğu yıldız futbolcunun bu transfere oldukça sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan Galatasaray ile beraber Monaco'nun da Shaqiri için devrede olduğu kaydedildi.

İsviçreli futbolcu, 2018'de transfer olduğu Liverpool'da 46 maçta 8 gol ve 6 asiste imza attı.

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Galatasaray Xherdan Shaqiri için harekete geçti!
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