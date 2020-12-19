Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: TFF kulüplere zerre kadar destek olmadı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2020 yılı 3. olağan toplantısı Vodafone Park'ta yapıldı.

Toplantı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetici Mesut Urgancılar, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, divan kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin katılımıyla çevrim içi yapıldı.

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Kurulda açıklamalar yapan Ahmet Nur Çebi, kulübün mali yapısı hakkında konuştu.

Çebi'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"Pandemi büyük sıkıntılar yaratıyor. Hem iletişim hem de ekonomik anlamda. Bununla da mücadele edeceğiz. Birkaç yöneticimiz Kovid-19'a yakalandı, bir yönetim kurulu üyemiz hastanede. Babasını bile kaybeden bir arkadaşımız var. Aidatları başkaları tarafından yatırılan genel kurul üyelerine bunun tüzük olarak doğru olmadığını bildireceğiz. İyi niyetli olan üyeler bunu yapmasınlar. Artık bu kaos bitsin, bunu yapmasınlar. Eski başkanlar, başkaları için aidat yatırma olayını bıraksınlar."

Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluşun ödemelerde yaptığı gecikmeye tepki gösterirken Çebi, konuyla ilgili olarak; "TFF, kulüplere pandemi döneminde destek olamamıştır. Bunu yüzlerine de söyledim, zerre kadar kulüplerin yanında olmadılar. UEFA ve FIFA'daki haksız fesih olaylarında bile devreye girmediler. Futbolcuya pandemi yok, kimseye pandemi yok, sadece kulüplere var. Yayıncı kuruluş indirim istiyor ama biz doğru bulmuyoruz. Onların düşüncesine yaklaşmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Umarım bu anlaşmazlık biter. Yayıncı kuruluş taleplerinden vazgeçmeli"

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"UEFA'nın haksız fesihlerde para ödememiz gerektiğine yönelik kararlarına sevinen muhalefet üyeleri var. Dükkan kapalı, herkes evinde, futbolcu UEFA'ya gidiyor ve parasını alıyor. Zaten bizden sonra 4'e 1'e oynuyor, UEFA'nın başta bunu sorgulaması lazım."

"Bize sürekli 'Para ver' deniyor. Beyler, bize 'Ver' demeyi bırakın, 'Para vermeden yönetin' deyin. Bizim para vermemiz sadece günün keyfini yaşamanızı sağlar. Bu sözlerin faydası yok. Bizi beğenmiyorsanız, sandık orada. Bizi yormaktan vazgeçin."

"Hocamız hakkında yayıncı kuruluşta 'X teknik direktör' diye bahseden kişiyi kınıyorum. beIN SPORTS da bu kişilere uyarıda bulunmalı. Kimse, Beşiktaş'ın hocasına X diyemez. 200 tane beIN SPORTS eder. Hocama hiçbir kuruluş X diyemez."

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