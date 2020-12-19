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'ta gençlik operasyonu! 4 imza birden

Devre arasında takıma yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdüren , iç transferde 4 genç futbolcuya imza attıracak. 'ın raporları doğrultusunda harekete geçen yönetim, 4 isme 5'er yıllık kontrar önerdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 10:42 Son Güncelleme: 19.12.2020 10:46 ABONE OL
Beşiktaş'ta gençlik operasyonu! 4 imza birden

yönetimi, tamamı A takım kadrosunda yer alan ve ikisi banko oynayan dört genç oyuncusuyla uzun vadeli sözleşmeler imzalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta gençlik operasyonu! 4 imza birden

Teknik direktör 'ın raporları doğrultusunda iç politikasını belirleyen siyah beyazlılar, düzenli olarak forma giyen kaleci Ersin Destanoğlu ve sol bek Rıdvan Yılmaz ile kadroda sıklıkla yer bulan stoper Erdoğan Kaya ve orta saha oyuncusu Kayra Yılmaz'a 5'er yıllık mukavele teklifi götürdü.

Beşiktaş'ta gençlik operasyonu! 4 imza birden

MAAŞLARINA ZAM YAPILACAK

Asbaşkan Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşmelerde yönetimin önerisine olumlu yanıt veren ilk isim Rıdvan oldu.

Beşiktaş'ta gençlik operasyonu! 4 imza birden

Her konuda anlaşma sağlanan 19 yaşındaki futbolcuyla önümüzdeki günlerde yeni sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş'ta gençlik operasyonu! 4 imza birden

Tıpkı Rıdvan gibi ücretlerinde ciddi oranda iyileştirme yapılan diğer gençlerden Ersin'in de imza atmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta gençlik operasyonu! 4 imza birden

Erdoğan ve Kayra ile da kısa sürede anlaşma sağlanarak sözleşme yenilenmesi bekleniyor. (Hürriyet)

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Beşiktaş'ta gençlik operasyonu! 4 imza birden
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