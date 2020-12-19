Beşiktaş'ın Rosier formülü belli oldu!

Beşiktaş, Valentin Rosier'i takımda tutmak için formülü buldu… Siyah-Beyazlılar, 1 sezonluğuna Sporting Lizbon'dan kiralanan ve satın alma opsiyonu olmayan Fransız sağ bek için devre arasında Portekiz ekibiyle masaya oturacak. Rosier için Sporting Lizbon'a yeni bir teklif yapacak.



HEDEF 1 YIL DAHA KİRALAMAK

Beşiktaş, Rosier için gelecek sezon da kiralama teklifi yapacak. Bu kez sözleşmeye satın alma opsiyonu da konacak. Kartal, 2021- 22 sezonu sonunda Fransız yıldızı bonservisiyle alacak.



SEZON BAŞI 2 YILLIĞINA İSTENMİŞTİ

Takvim'in haberine göre Kartal'ın bir yıl daha kiralamak istediği Rosier'e sezon başında 2 yıllık kiralık teklif yaptığı da ortaya çıktı. Ancak oyuncunun talebi üzerine taraflar 1 yıllık anlaşma sağladı.



ROSIER BEŞİKTAŞ'TA ÇOK MUTLU

Siyah-beyazlı takımda çok mutlu olan Rosier de Beşiktaş'ta kalmak istiyor Taraftarların da beğenisini kazanan Fransız sağ bek, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor.



İLK GOLÜNÜ BEŞIKTAŞ'TA ATTI

24 yaşındaki Rosier, profesyonel kariyerindeki ilk golünü önceki gün Beşiktaş formasıyla kupada Tarsus'a karşı atmıştı.



YALÇIN'IN VAZGEÇİLMEZİ

Rosıer performansıyla Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da vazgeçilmeleri arasında yer aldı. Hocasından tam not aldı.