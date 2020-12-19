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Fenerbahçe Kulübü İdari Menajeri Volkan Ballı koronavirüse yakalandığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü İdari Menajeri Volkan Ballı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. İşte detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 13:12 ABONE OL
Fenerbahçe Kulübü İdari Menajeri Volkan Ballı koronavirüse yakalandığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü İdari Menajeri Volkan Ballı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulübün geçen hafta oyuncularına yaptırdığı rutin Covid-19 PCR testi sonucunda test sonucunun pozitif çıktığını söyleyen Fenerbahçe Kulübü İdari Menajeri Volkan Ballı, Gaziantep FK maçında kafile ile birlikte olamadığını ve tüm kalbiyle takımın yanında olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ballı, şu ifadeleri kullandı: "Geçen hafta takımımıza yapılan rutin koronavirüs testim pozitif çıkmıştı, bu yüzden evimde karantinadayım. Kupa maçından sonra bu akşam oynanacak Gaziantep FK maçında da takımımızın yanında olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Maçta görev alacak tüm ekibimize ve futbolcu kardeşlerime sonsuz başarılar diliyorum. Bedenimle olmasa da tüm kalbimle yanlarındayım. Ayrıca karantina sürecimde desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim."

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Fenerbahçe Kulübü İdari Menajeri Volkan Ballı koronavirüse yakalandığını açıkladı
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