2020’yi kapattılar

Fenerbahçe bugün Gaziantep deplasmanında hayli kritik isimlerden yoksun olarak sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı kaleci Altay'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Samatta, Perotti, Valencia ve Lemos bu mücadelede görev yapamayacak.Ligde 15. haftayı bay geçecek olan Fenerbahçe için 2020, Başakşehir maçıyla tamamlanacak.Sarı-lacivertliler, ikisi Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 maçın oynanacağı ocak ayına bir sürpriz yaşanmazsa tüm sakatları iyileşmiş şekilde çıkacak.Yeni Malatyaspor yenilgisinden sonra kupa maçında Karacabey'i tek golle geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, takıma uyarılar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına maçlara tam konsantre olmaları yönünde ikazını iletti. G.Antep FK Teknik Direktörü Sumudica ise maç öncesi 5-0 korkusu yaşıyor. Rumen çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye karşı Kayseri ve G.Antep'le çıktığı 4 maçın 2'sinde 5-0 gibi farklı bir skorla yenilirken, bu karşılaşmalardan sadece bir puan toplayabildi.Fenerbahçe'deen çok merak edilen konu Altay'ın yerine kalede Harun Tekin'in mi yoksa Oytun Özdoğan'ın mı oynayacağıydı. Son idmanda takımla çalışan Harun'da sorun olmadığı belirtildi. Kupa maçında kasığında sertleşme olan Sosa da idmana çıktı ve formasını kaptı.