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2020’yi kapattılar

Perotti, Samatta, Valencia ve Lemos; Gaziantep ile Başakşehir maçlarında yok. 'de 15. haftayı bay geçecek , 2'si kupa olmak üzere 9 karşılaşmanın oynanacağı 2021'in ilk ayına tüm sakatları iyileşmiş şekilde çıkacak

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 19.12.2020 ABONE OL
2020’yi kapattılar
Fenerbahçe bugün Gaziantep deplasmanında hayli kritik isimlerden yoksun olarak sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı kaleci Altay'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Samatta, Perotti, Valencia ve Lemos bu mücadelede görev yapamayacak. Kanarya, çarşamba günü Başakşehir ile oynayacağı 14. hafta maçında Altay'dan faydalanabilecek ama sakat 4 yabancısı yine olmayacak.
Ligde 15. haftayı bay geçecek olan Fenerbahçe için 2020, Başakşehir maçıyla tamamlanacak. Samatta, Perotti, Lemos ve Valencia 2021'in ilk maçı olan Kasımpaşa mücadelesinde görev alabilecek. Sarı-lacivertliler, ikisi Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 maçın oynanacağı ocak ayına bir sürpriz yaşanmazsa tüm sakatları iyileşmiş şekilde çıkacak.

'KONSANTRE OLUN'
Yeni Malatyaspor yenilgisinden sonra kupa maçında Karacabey'i tek golle geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, takıma uyarılar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına maçlara tam konsantre olmaları yönünde ikazını iletti. G.Antep FK Teknik Direktörü Sumudica ise maç öncesi 5-0 korkusu yaşıyor. Rumen çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye karşı Kayseri ve G.Antep'le çıktığı 4 maçın 2'sinde 5-0 gibi farklı bir skorla yenilirken, bu karşılaşmalardan sadece bir puan toplayabildi.

KALE HARUN'UN SOSA OYNUYOR
Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu Altay'ın yerine kalede Harun Tekin'in mi yoksa Oytun Özdoğan'ın mı oynayacağıydı. Son idmanda takımla çalışan Harun'da sorun olmadığı belirtildi. Kupa maçında kasığında sertleşme olan Sosa da idmana çıktı ve formasını kaptı.

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