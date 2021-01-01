Fatih Terim'den Omar'a ziyaret! "Çocuklarını mutlu etmek için yapılan bir olay"



Omar'ın çok önem verdikleri bir oyuncu olduğunu söyleyen Terim, "Dün akşam da çocuklar ve Abdurrahim Bey ile beraber buradaydım. Büyük geçmiş olsun. Allah canını bağışlamış. Bizim çok önem vermiş olduğumuz bir oyuncumuz. Hep saha dışı hem saha içi. Bizim için çok kıymetli. Şimdi kendisi ile tekrar görüştüm biraz. Kendisine de bütün duygu ve düşüncelerimi aktardım. İkimiz de biraz daha fazla duygusallaştık. Galatasaray Kulübü ve bizler, elimizden gelen her şeyi onun için ne yapabilirsek yapacağız. Bundan zaten kimsenin herhangi bir şüphesi yok.

Fatih Terim'den Omar'a ziyaret!