Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray başkanlık seçimi sonuçlarına göre yeni GS başkanı kim seçildi? 2021 Galatasaray başkanı belli oldu mu? Sandıklar açıldı!
Giriş Tarihi: 20.6.2021 07:36 Son Güncelleme: 20.6.2021 07:37

Galatasaray başkanlık seçimi sonuçlarına göre yeni GS başkanı kim seçildi? 2021 belli oldu mu? Sandıklar açıldı!

Galatasaray başkanlık seçimi sonuçlarına göre yeni GS başkanı kim seçildi? 2021 Galatasaray başkanı belli oldu mu? Sandıklar açıldı!

Galastasaray başkanı kim oldu sorusu, özellikle sarı kırmızılı taraftarlarca yakından takip ediliyor. Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları bugün açıklanacak ve sarı kırmızılıların 38. yeni başkanı belli olacak. Bu noktada, kim oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Galatasaray'ın yeni başkanı, başkanlık seçimi sonuçlarının ardından belli olacak. Peki, Galatasaray seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? kim seçildi? Detaylar haberde.

kim seçildi sorusu, günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Sarı kırmızılı takımın 38. başkanı, birazdan bitecek olan başkanlık seçiminin ardından belli olacak. Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan'ın yarıştığı Galatasaray başkanlık seçiminde, en çok oyu alan aday GS'nin yeni başkanı olacak. Bu noktada, Galatasaray başkanı kim oldu konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları saat kaçta açıklanacak? Başkanlık seçimi sonuçlarına göre Galatasaray'ın yeni başkanı kim oldu? İşte, başkanlık seçiminde son durum ve GS'nin yeni başkanı...

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMLERİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Galatasaray Kulübü başkanını seçecek. Galatasaray Kulübünde seçimli olağan genel kurul 19 Haziran Cumartesi günü yani bugün yapılıyor. Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen seçimde sarı-kırmızılı kulüp, 3 yıllığına yeni başkanını seçecek. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, 15.00'te sona erecek.

GALATASARAY'IN YENİ BAŞKANI KİM OLDU?

Oy sayımının ardından akşam saatlerine doğru Galatasaray'ın yeni başkanı belli olacak.

Yiğit Şardan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Galatasaray GS başkan adayı Yiğit Şardan ne iş yapıyor? Burak Elmas kimdir? Galatasaray GS Başkan adayı Burak Elmas kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk kimdir? Metin Öztürk kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli? İşte Metin Öztürk'ün listesi GS başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor? İbrahim Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2021 Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'in mesleği ne?

BAŞKAN ADAYLARI

Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da 5 isim başkanlık için yarışacak. Seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan, başkanlık için üyelerden oy isteyecek.

Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ilk sözler! 'Fatih Terim...'
Son dakika: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Bielsa ve Ersun Yanal isyanı
Son dakika haberi: Berdan Mardini’nin eski eşine silahlı saldırı! Bacağından vuruldu
Son dakika haberler: Milyonlara nefes aldıracak! Ev kadınına düşük primle emeklilik hakkı
Son dakika: Galatasaray 38. Başkanı Burak Elmas oldu! Kıran kırana geçen seçim nefes kesti...
Babalar Günü Mesajları ve Sözleri 2021 Yayınlandı: İşte En güzel, Kısa ve Resimli Babalar Günü Mesajı ve Şiirleri
Son Dakika Magazin Haberleri: Kaan Yıldırım’dan flaş hamle! Ünlü oyuncu 'Hadise' sessizliğini bozdu!
EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? A Grubu Puan durumu ile gruplardan çıkmak için en iyi 3. ihtimali formülü...
Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar resmen boşandı! Merve Dizdar'ın ihanet açıklaması sonrası gerçek ortaya çıktı...
O iddialardan sonra ilk kez ortaya çıktılar! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den yeni poz!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray başkanlık seçimi sonuçlarına göre yeni GS başkanı kim seçildi? 2021 Galatasaray başkanı belli oldu mu? Sandıklar açıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA