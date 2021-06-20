Galatasaray başkanlık seçimi sonuçlarına göre yeni GS başkanı kim seçildi? 2021 Galatasaray başkanı belli oldu mu? Sandıklar açıldı!

Galatasaray başkanı kim seçildi sorusu, günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Sarı kırmızılı takımın 38. başkanı, birazdan bitecek olan başkanlık seçiminin ardından belli olacak. Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan'ın yarıştığı Galatasaray başkanlık seçiminde, en çok oyu alan aday GS'nin yeni başkanı olacak. Bu noktada, Galatasaray başkanı kim oldu konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları saat kaçta açıklanacak? Başkanlık seçimi sonuçlarına göre Galatasaray'ın yeni başkanı kim oldu? İşte, başkanlık seçiminde son durum ve GS'nin yeni başkanı...