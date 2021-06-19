Yiğit Şardan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray başkan adayı Yiğit Şardan ne iş yapıyor?

Galatasaray'ın başkanı bugün belli oluyor. Sarı kırmızılı takımın başkan adayları arasında Yiğit Şardan da bulunuyor. Galatasaray camiasının tanıdığı isimlerden birisi olan Yiğit Şardan, bugünkü seçimleri kazanması halinde Galatasaray'ın 38. başkanı olacak. Yiğit Şardan'ın hayatı, serveti ve kariyeri gibi birçok detay da taraftarlarca araştırılmaya başlandı. Peki, GS başkan adayı Yiğit Şardan kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar, aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte Galatasaray başkan adayları arasında olan Yiğit Şardan'ın biyografisi ve serveti...