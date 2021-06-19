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Giriş Tarihi: 19.6.2021 11:12

kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray başkan adayı Yiğit Şardan ne iş yapıyor?

Yiğit Şardan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray başkan adayı Yiğit Şardan ne iş yapıyor?

Galatasaray'da 38. başkanlık seçimi bugün yapılıyor. Galatasaray başkan adayları arasında öne çıkan isimlerden birisi de durumunda. Uzun yıllardır camianın tanıdığı isimlerden birisi olan Yiğit Şardan'ın hayatı, serveti ve özel yaşamı da merak ediliyor. Bu yönde, , kaç yaşında, serveti ne kadar ve ne iş yapıyor gibi sorular yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yiğit Şardan, 1963 yılında dünyaya geldi ve Galatasaray'da başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Peki, GS başkan adayı Yiğit Şardan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne ve serveti ne kadar? İşte Yiğit Şardan'ın biyografisi

Galatasaray'ın başkanı bugün belli oluyor. Sarı kırmızılı takımın başkan adayları arasında da bulunuyor. Galatasaray camiasının tanıdığı isimlerden birisi olan Yiğit Şardan, bugünkü seçimleri kazanması halinde Galatasaray'ın 38. başkanı olacak. Yiğit Şardan'ın hayatı, serveti ve kariyeri gibi birçok detay da taraftarlarca araştırılmaya başlandı. Peki, GS başkan adayı , kaç yaşında, serveti ne kadar, aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte Galatasaray başkan adayları arasında olan Yiğit Şardan'ın biyografisi ve serveti...

YİĞİT ŞARDAN KİMDİR?

1963 yılı İstanbul doğumlu olan Mehmet Yiğit Şardan, ortaokulu Galatasaray Lisesi'nde, liseyi Robert Koleji'nde okumuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'ni bitirmiştir. Reklam, İletişim ve TV içeriği alanlarında uzun yıllardır faaliyet gösteren Güzel Sanatlar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir. 1992 yılında reklam kariyerine bir süre ara vererek Türkiye'nin en büyük televizyonlarından ATV'nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan en önemli projesini açıkladı! 'Agresif hedefimiz 1.2 milyar TL!'

2009-2011 yılları arasında Reklamcılar Derneği Başkanı olan Şardan 2013 yılında fikri ve sınai mülkiyete tabi yaratıcı endüstrileri bir araya getirmek, geliştirmek gayesiyle YEKON Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği'nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

Kendisi de milli bir sporcu olan Yiğit Şardan, Galatasaray Spor Kulübü'nde Başkan Yardımcılığı, Basketbol Federasyonu'nda Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Türkiye Formula 1 Komitesi kurucu üyesidir.

Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan en önemli projesini açıkladı! 'Agresif hedefimiz 1.2 milyar TL!'

YİĞİT ŞARDAN'IN LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Asil: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.

Yedek: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.

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Yiğit Şardan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray başkan adayı Yiğit Şardan ne iş yapıyor?
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