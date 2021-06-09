Galatasaray'da seçime kısa bir süre kala adaylardan Yiğit Şardan, Sabah.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu. Dijital ekonominin gelecek adına çok önemli olduğunu ifade eden Yiğit Şardan, Galatasaray'da bolca içeriğin olduğunu fakat kullanım konusunda sorun olduğunu vurguladı. Başkan adayı Şardan, Fatih Terim ve Arda Turan hakkında da konuşurken Beşiktaş'ın yıldızı Atiba için güzel sözler söyledi.

Galatasaray'da seçime sayılı günler kaldı. Sarı kırmızılı camiada daha önce yönetici olarak görev yapan isimlerden biri olan Yiğit Şardan, başkanlık konusundaki fikirlerini projelerini Sabah.com.tr'ye anlattı. Geçmişte 145 milyon Dolar'lık forma sponsorluğu anlaşması yaptıklarını ifade eden Şardan, şimdilerde bu gelirin dörtte birine sponsor alındığını kısa sürede gelir arttırımına yönelik adımlar atacaklarını belirtti.

2008'deki şampiyonluk kutlamalarında Ali Sami Yen'e aslan getirmek sizin fikrinizdi. O dönem bu durum uzun süre konuşulmuştu. İşiniz gereği yaratıcılık konusunda başarınız herkesin takdiri. Başkan seçilirseniz Galatasaray'ın dijital dünyadaki gelişimi hakkında neler yapmayı düşünüyorsunuz?

Bu soruyu sorduğun için teşekkür ederim. Benim öncelikli projem bu. Geçtiğimiz dönemde yöneticilik yaptığım zaman, çok büyük sponsorluk anlaşmaları yaptık. Türk Telekom, Nike, Medikal Park gibi büyük firmalarla milyon dolarlık anlaşmalar imzaladık. Garanti Bankası ile bir anlaşma hazırladık, ilk kez Galatasaray kredi kartını çıkardık. Gelir paylaşım modelleri çıkardık.

O dünya artık değişti. O dönem formamızın üstünde 14.5 milyon $'lık sponsorluk anlaşması vardı. 5.5 milyon dolar da sırt için sponsorluk almıştık. Bugünün parasıyla bakarsan 130 milyon TL'ye geliyor.