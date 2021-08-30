Milyonlarca üniversite adayı, 2021 YKS tercih sonuçları için nefeslerini tuttu ve ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya kilitlendi. Adaylar, günlerdir "2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken Twitter'dan da #ÖSYMAÇIKLA etiketi ile beklentilerini dile getiriyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aygün, değerlendirmelerin devam ettiğini bildirirken YKS tercih sonucu ile ilgili bu haftayı işaret etti.
Aygün'ün yaptığı son dakika açıklamasının ardından üniversite yerleştirme sonuçları ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Öğrenciler, ÖSYM'nin yapacağı "YKS tercih sonuçları açıklandı" açıklaması ile kazandıkları okulu öğrenmek istiyor. Öyle ki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalar arttı ve ÖSYM AİS sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk da çoğaldı.
İşte, 2021 YKS yerleştirme sonuçlarında son durum ve ÖSYM AİS sorgulama sayfası
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) yerleştirme sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağını belirtti.KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt başvurusu başladı mı? Burs ve yurt başvurusu için o tarih bekleniyor!
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZÜniversite kayıt tarihleri açıklandı! ÖSYM ile 2021-2022 Üniversite kayıtları ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK 2021?
Tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtların 6 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.KYK burs başvurularında son bilgiler: 2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurmuştu.
13 Eylül'de ülke genelinde tüm üniversiteler yüz yüze eğitim ile döneme başlayacak.Üniversiteye kayıt için gerekli belgeler 2021 | ÖSYM üniversite kayıtları için gerekli belgeler ve evraklar neler?